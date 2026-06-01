Reunión ganadera dinamizará la economía

Más de 800 mil ganaderos en todo el país, además de unas dos mil asociaciones ganaderas, podrían llegar a Chiapas en el marco de la 90ª Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), que se celebrará en la entidad, expuso el titular de la Secretaría del Campo del Estado (Secam), Marco Antonio Barba Arrocha.

Esta reunión de ganaderos que se realizará tras confirmarse que Chiapas será sede de la Convención Nacional Ganadera 2027, dinamizará la economía local y se podrían aprovechar acuerdos comerciales y de reproducción para la mejora del hato ganadero estatal.

Temas prioritarios

Explicó que el encuentro programado para 2027 reunirá a delegados de todo el territorio nacional para discutir, analizar y resolver los temas prioritarios de la agenda ganadera, entre ellos la sanidad animal, trazabilidad, comercialización, exportaciones de ganado en pie y retos derivados del entorno comercial internacional.

Dijo que es un acuerdo de varios años atrás, mediante el cual Chiapas buscaba ser sede, pues esto representa la oportunidad de dar un impulso directo a los criadores y comerciantes de ganado en el estado.

Finalmente, dijo que además de los más de 800 mil ganaderos agrupados en dos mil asociaciones, se contará con 48 uniones ganaderas, 48 asociaciones de ganado de Registro y seis uniones ganaderas regionales de porcicultores.