Revisan actuar de ministerios públicos

Para garantizar que la impartición de justicia se lleve a cabo de manera responsable, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, llevó a cabo una serie de recorridos en dos municipios de la entidad.

Con lo antes señalado, se informó que estas acciones realizadas por parte de las autoridades buscan coordinar trabajos que mantengan la paz en Cintalapa y Jiquipilas.

De hecho, el fiscal general llevó a cabo una supervisión de los acciones que están realizando las agencias del Ministerio Público en ambos municipios.

Aplicación de justicia

Todo esto se resaltó con el “objetivo de fortalecer la estrategia de coordinación en materia de seguridad y dar seguimiento a las investigaciones en curso en esta región”.

Además del tema, el fiscal general también verificó la atención que se está brindando a la población y también se supervisaron los avances que hay en la aplicación de justicia.

Esto, se indicó, forma parte del compromiso de la Fiscalía para garantizar que haya una justicia pronta y expedita para las familias en Chiapas.

Coordinación institucional

El fiscal destacó: “junto a las fuerzas federales se mantiene una estrecha colaboración y comunicación permanente para preservar la paz en esta zona del estado”.

Llaven Abarca informó que todo esto forma parte de la política pública estatal, la cual está impulsando el gobernador Eduardo Ramírez en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum.