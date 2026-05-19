Roban en oficinas de Hacienda y Registro Civil en Cacahoatán

Sujetos hasta el momento no identificados, ingresaron a robar a las oficinas de la delegación de Hacienda y del Registro Civil del Estado en la población de Cacahoatán, llevándose equipos como computadoras y documentos oficiales.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes, informó el oficial del Registro Civil Rafael Escobar, quien reconoció que no solo se trata de la pérdida de material de las instituciones, sino una afectación directa a los ciudadanos, al impedirse por ese motivo la prestación de diversos servicios.

Falta seguridad

El funcionario criticó que “el Ayuntamiento Municipal no brinde seguridad ni para las dependencias gubernamentales que son vulneradas con facilidad por los delincuentes.

Las puertas de las oficinas quedaron prácticamente destruidas al ser forzadas, en el interior de las mismas se encontraron todos los documentos tirados en el piso y se llevaron la mayoría de los equipos de cómputo, así como papelería oficial”, informó el funcionario.

Por esos hechos, fue iniciada una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, aunque hasta el momento no se tienen reportes de personas detenidas.

Asimismo, pidió que se incremente la seguridad en las instituciones para evitar que ese tipo de acciones delincuenciales se vuelvan a repetir.

“Estos hechos son consecuencia de un gobierno municipal que ha sido incapaz de garantizar seguridad, vigilancia y prevención”, puntualizó.