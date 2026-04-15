Saldo blanco en operativo de Semana Santa

El secretario de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, destacó que el operativo de Semana Santa concluyó con un balance positivo y sin incidentes de gravedad, destacando que solo se registraron 12 atenciones menores durante todo el periodo.

El funcionario detalló que las principales asistencias brindadas estuvieron relacionadas con casos de descompensación en personas, derivadas sobre todo del cansancio, la falta de alimentos o la omisión de medicamentos, situaciones comunes en temporadas vacacionales.

“Afortunadamente no tuvimos atenciones relevantes, fueron casos leves que se atendieron de manera oportuna, sin mayor problema”, señaló.

Explicó que el operativo no se limitó a los centros turísticos, sino que también incluyó puntos estratégicos como las salidas de Tuxtla Gutiérrez, donde se instaló un puesto de mando para brindar atención prehospitalaria y responder a emergencias.

Subrayó que en este dispositivo participaron diversas corporaciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital, la Cruz Roja Mexicana y grupos voluntarios.

Además, puntualizó que la coordinación entre dependencias fue fundamental para lograr los resultados obtenidos, destacando el trabajo conjunto a través de la mesa de seguridad, lo que permitió una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad.