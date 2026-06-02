San Marcos, símbolo de unidad católica

Con motivo del aniversario de la dedicación de la catedral de San Marcos, la Arquidiócesis de Tuxtla recordó la fecha como un hecho que trasciende el significado arquitectónico del templo y busca fortalecer la identidad de las comunidades católicas en todo el estado.

La Comisión Diocesana para la Tarea Litúrgica, destacó que se trata de un espacio considerado la sede principal de la Arquidiócesis y el punto de referencia para las comunidades parroquiales distribuidas en la región.

Más que un edificio religioso

Esta celebración no se limita a recordar la inauguración de un edificio religioso, sino que representa una oportunidad para reflexionar sobre el sentido de pertenencia a una misma comunidad de fe.

En la tradición católica, la dedicación de una iglesia simboliza la consagración permanente de un espacio destinado al culto y a la vida espiritual de los creyentes.

La Catedral de San Marcos posee además un significado particular dentro de la estructura eclesiástica.

Es el lugar donde se encuentra la cátedra del arzobispo, símbolo de su autoridad pastoral y de la unidad de la Iglesia diocesana.

Por ello, la celebración de su aniversario se extiende a todas las parroquias de la Arquidiócesis y no únicamente a la comunidad de la capital chiapaneca.

Celebraciones nacionales

La conmemoración adquiere este año una relevancia especial al coincidir con dos acontecimientos impulsados por la Iglesia católica: el Centenario de la Gesta Cristera y el Año Jubilar Vocacional.

En ese contexto, la Iglesia destacó que la construcción de la comunidad católica no depende únicamente de sus templos, sino también del compromiso y participación de sus integrantes.

El presbítero Omar Enrique Hernández Méndez, asesor diocesano de la Tarea Litúrgica, señaló que la celebración busca reafirmar la identidad diocesana y recordar que ninguna comunidad vive aislada, sino que forma parte de una misma Iglesia particular que comparte misión y objetivos comunes.