Se atiende y previene violencia en escuelas

Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas, comentó que en Chiapas se cuenta con un Comité de Planeación para la Educación Superior, que aprobó recientemente un protocolo para la atención y prevención de la violencia en las escuelas.

Esto también fue avalado por el comité encargado de la Educación Media Superior. La idea es que con este protocolo se fortalezca la atención y seguridad en los entornos escolares, para prevenir situaciones de violencia entre las juventudes que pudieran tener consecuencias graves.

Capacitación a docentes

En Chiapas, el secretario de Educación Roger Mandujano Ayala ha instruido que se trabaje en este protocolo y que se difunda y capacite a docentes de todo el estado, así como supervisores de zona y demás de la estructura educativa, para que la atención sea integral y no solo se apliquen castigos o sanciones.

Cuando se trata de bullying, el protocolo depende del tipo de agresión, dimensión y la forma, tiene que canalizarse a la instancia inmediata superior, darle seguimiento, incluso cuando sea un rumor o sospecha. Ya no se trata solo de suspender o expulsar, sino que se establece investigar a fondo.

Entorno familiar

El delegado mencionó que para incidir en las familias, como el principal entorno de formación de los niños y jóvenes, se entregaron guías para la atención de padres y madres de familias en el tema de adicciones y seguridad. Hacían referencia a de qué forma pueden sumarse como familia.

También destacó que hay otras instituciones gubernamentales que están involucradas en estas estrategias, como la Secretaría de Salud (SSA), que suma para la prevención del suicidio y la salud mental en la adolescencia, con pláticas, talleres y más.