Se deben analizar penas para menores de edad

En el marco de recientes eventos delictivos presuntamente cometidos por menores de edad, el destacado jurista Gabriel Soberano, expuso que es necesario un análisis de la normatividad penal para estos infractores, pues pocos están siendo llevados a centros de reinserción y muchos tratados con acompañamiento terapéutico desde sus propias casas en responsabilidad de sus padres.

El también presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados explicó que este tema debe ser abordado desde dos aristas.

Factor social y familiar

La primera es entender qué se está haciendo como sociedad y como familia para que menores de edad cometan delitos. Ahí está la solución, restituir el tejido social de las familias para evitar la abstracción de los infantes hasta escenarios de riesgo.

La segunda arista es conocer los códigos penales estatales, pues los centros de reinserción social para menores tienen cada vez menos población a razón que las reformas nacionales ha priorizado a las infancias y en casos específicos, tras la comisión de un delito, las sentencias son básicamente terapéuticas y de acompañamiento.

Muchas de estas terapias son en casa con la responsabilidad de cuidado de los padres. Con la salvedad de delitos de extrema gravedad que son llevados a los penales.

Mayoría de edad

Sin embargo, en cualquiera de los casos, al cumplir la mayoría de edad, son liberados de toda pena.

En otros escenarios se ha planteado reducir la edad para ser juzgados como adultos o ampliar la estancia en los penales. Esto además abre un debate, pues muchos de estos menores podrían ser utilizados por la delincuencia organizada para traslado de mercancías prohibidas, a sabiendas que las penas no son severas.

Finalmente, dijo, existe un gran trabajo por las autoridades de la Fiscalía como del Poder Judicial, no obstante, este tema aún es un pendiente que debería atenderse en coordinación con el Congreso del estado de Chiapas, junto con un análisis antropológico y social.