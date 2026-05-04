Se desploma fachada del IMSS en Tapachula

Los fuertes vientos acompañados de lluvia que se registraron la tarde de este domingo provocaron la caída de parte de la fachada del hospital Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tapachula.

El hecho generó temor entre las personas y vigilantes que se encontraban en la zona al momento del desplome del material, sin que se reporten lesionados.

Se aclaró que la operación del hospital se encuentra normalizada, ya que no se afectó ningún área del mismo.

La pared de ladrillos sin repellar quedó al descubierto tras el incidente, que deja ver la estructura metálica y paneles exteriores del edificio que se desplomaron hacia la vía pública y la banqueta del perímetro.

Restos de lámina, perfiles metálicos y recubrimiento quedaron esparcidos en todo el lugar.

El hospital Nueva Frontera del IMSS entró en operaciones hace cinco años, tras la pandemia de covid 19.

Un poste de alumbrado y la cerca perímetros sufrieron daños ante la caída de los materiales.

Especialistas en construcción consideraron que deben revisarse todas las instalaciones para verificar el estado de la infraestructura hospitalaria y con ello prevenir otros riesgos.

El sitio del incidente fue acordonado para dar paso al levantamiento de los materiales que quedaron regados en el lugar.

Entre vendedores y vecinos del fraccionamiento Framboyanes se generó alarma ante la caída de la fachada, mientras se espera que las autoridades competentes realicen una evaluación de las instalaciones.