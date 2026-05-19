Se disparan precios de alimentos

La inflación en los alimentos ya supera el 8 por ciento en México, casi el doble de la inflación general reportada en el país, de acuerdo con el más reciente monitoreo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

El estudio, realizado en los 32 estados de la República durante el paso de abril a mayo, contempló una muestra aleatoria en más de 200 puntos de venta distribuidos en tres niveles de consumo: alto, medio y popular.

El precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ubicó en 2,121.59 pesos, lo que representa un incremento de 15.14 pesos respecto al periodo anterior, es decir, una variación al alza del 0.72 por ciento.

Alimentación básica

El costo de la alimentación sigue siendo el principal golpe al bolsillo de los hogares. Según datos del Inegi, una persona requiere alrededor de 2,600 pesos mensuales para cubrir su alimentación básica.

Si se considera que las familias mexicanas están integradas en promedio por cuatro integrantes, un hogar necesita destinar al menos 10,400 pesos mensuales solamente para comer.

Quienes más padecen esta situación son los hogares más vulnerables del país, cerca del 40 por ciento de las familias mexicanas, alrededor de 15 millones de hogares, enfrentan serias dificultades para sobrellevar su manutención y tener en sus mesas alimentos de la mayor calidad nutricional posible.

Sector restaurantero

En la parte local, sectores como el restaurantero de Chiapas, se ha pronunciado ante el encarecimiento de productos como el tomate, situación que ha llevado implementar medidas para evitar un golpe económico a los consumidores.