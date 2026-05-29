Se disparan precios de frutas y verduras

El incremento en los precios del aguacate, limón y tomate ha comenzado a impactar tanto a comerciantes como a consumidores en los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, donde vendedores aseguraron que, aunque los productos siguen teniendo demanda, las ventas han disminuido en comparación con semanas anteriores.

Factores

Locatarios señalaron que durante las últimas semanas el costo de estos alimentos ha variado constantemente debido a factores como las lluvias en zonas productoras, el encarecimiento del transporte y la disminución en el abasto proveniente de otros estados del país.

Jorge Aguilar, comerciante de verduras y frutas, explicó que en la actualidad el tomate se vende entre 27 y 28 pesos por kilogramo, mientras que el limón alcanza los 30 pesos.

“A pesar de eso, la gente sí lo sigue comprando, vienen por su tomate, su limón y todo”, comentó.

Por su parte, Martín García, también comerciante, detalló que el aguacate es uno de los productos con mayor incremento, al alcanzar los 80 pesos por kilo, mientras que el tomate se mantiene en 28 pesos y el limón en 25.

Reconoció que ha tenido que ajustar los precios debido al encarecimiento de los productos desde los centros de distribución.

“Sí hemos tenido que subirle un poco. La gente sí compra, pero la venta está más baja”, expresó.

Ventas

Indicó que actualmente comercializan alrededor de 10 cajas de tomate, cinco cajas de aguacate y cinco bultos de limón, cifras que reflejan una disminución en el movimiento habitual dentro del mercado.

Comerciantes destacaron que, aunque las y los consumidores continúan adquiriendo estos alimentos por ser básicos en los hogares, muchas familias han comenzado a comprar cantidades menores para cuidar su economía.

Por último, subrayaron que las condiciones climáticas han afectado cosechas y retrasado el traslado de mercancías, provocando menor disponibilidad de productos frescos en la capital chiapaneca.