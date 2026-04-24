Se dispondrá de aeronaves para combatir incendios

La senadora Sasil de Léon Villard continúa trabajando temas diversos en beneficio de México; es el caso del análisis de la Minuta de Ley de Vivienda, la Reforma de Fiscalización y la reciente aprobación de un mecanismo que garantiza aeronaves especializadas para combatir incendios, particularmente en Chiapas.

La senadora explicó que reportes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), refieren que del primero de enero al nueve de abril de 2026, se registraron dos mil 565 incendios forestales en todo México.

Suman esfuerzos

Por ello, este mecanismo explicó la senadora, busca sumar a los trabajos que realiza la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, como en otras entidades de la República, planteando la disposición regional de aeronaves especializadas para la prevención, detección temprana, atención, combate y control de incendios forestales.

Se trata de un programa que coordinará aeronaves de los estados, la Federación y en caso de ser necesario de la iniciativa privada, para atender con prontitud siniestros en México y particularmente en Chiapas.

Este tipo de acciones buscan proteger a la población y las grandezas naturales de Chiapas, un lugar con rumbo definido, puntualizó.