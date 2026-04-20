Se encamina Chiapas a su onceava ANP

En tan solo un año y 2 meses se han declarado voluntariamente 10 Áreas Naturales Protegidas (ANP) en Chiapas y todo está encaminado para decretar la número once, la cual estará ubicada en la zona conocida como las Tres Tzimoleras, así lo anunció el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

Esta reserva abarcará 300 hectáreas, una superficie que se suma al acumulado de más de una decena de zonas resguardadas en el estado, con el compromiso de no detener esta tendencia.

Particularmente se destacó la declaratoria en la Reserva Bosque del Quetzal en Coapilla, por tratarse de un corredor biológico de esta emblemática ave que estaba seriamente amenazada por la la tala clandestina.

Congreso

Ramírez Aguilar reconoció el apoyo de la presidenta del Congreso local para impulsar estas acciones, pues dijo que una vez decretadas las áreas, algunos sectores buscan mecanismos legales para evadir la protección alegando posibles desarrollos previos.

Como gobernante, señaló, le corresponde actuar con responsabilidad, lo que incluye sensibilizar a las comunidades, decretar reservas y una vez hecho el decreto garantizar el pago correspondiente a los involucrados.

A la par, informó que se logró la restauración de microcuencas en 33 municipios durante el año pasado, la meta es duplicar esa cifra en el presente ciclo, además de la recuperación de suelos y manantiales, un trabajo que, dijo, se realiza con conciencia comunitaria.

Hectáreas siniestradas

En materia de incendios, Ramírez Aguilar explicó que en 2024 se registraron 187 mil hectáreas siniestradas entre pastizales y vegetación forestal, mientras que en 2025 la cifra cayó a 38 mil hectáreas, lo que representa una reducción del 83 por ciento.

Atribuyó estos resultados a la construcción de brechas cortafuegos, cuya función es permitir el turismo de observación de aves, conservar los ecosistemas y garantizar que la población pueda disfrutar de la biodiversidad con la que cuenta Chiapas.