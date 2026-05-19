Se entregarán 1.5 millones de alimentos

Uno de los proyectos más importantes que tiene el DIF Chiapas es llevar alrededor de 1.5 millones de alimentos como parte de los Desayunos Escolares en más de 18 mil escuelas, enfatizó Ana Isabel Granda González, directora general de la institución.

En la charla “Platicando con el Jaguar”, podcast que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se informó que se integra proteína (carne de pollo, res, atún) que se complementa con frutas y verduras.

Granda González comentó que cada Consejo Escolar realiza los alimentos, es decir, las madres y padres de familia preparan esos desayunos.

Más políticas públicas

En relación a los albergues, se ha hecho un trabajo de rehabilitación y ampliación, a fin de atender a la niñez chiapaneca.

Lo que más disfruta, dijo la servidora del pueblo, es la integración de las familias, tomando en cuenta la cantidad de personas que quieren tener un hijo o una hija.

Este proceso, explicó, puede demorar entre seis y ocho meses, debido a que se analizan varios temas, desde la parte económica, psicológica y cómo se pueden integrar las madres y padres de familia.

Colaboración

En el DIF Chiapas, comentó, se trabaja para resolver los casos que llegan a los albergues o procuradurías. La institución también está colaborando en la entrega de mochilas con útiles escolares, dirigida a estudiantes de preescolar y primaria.

La meta es apoyar con 35 mil mochilas y forma parte de la política pública del gobierno local. En relación a la ampliación de los albergues, comentó que se están remodelando para que se pueda mejorar la calidad de vida de esas personas.