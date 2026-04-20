Se gradúa 2.ª generación de Derecho en Tapachula

Autoridades universitarias celebraron con orgullo la ceremonia de graduación de la segunda generación de la licenciatura en Derecho, de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur, Campus IV, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con sede en Tapachula.

Al dirigirse a quienes se gradúan, el encargado de la dirección de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur, Jorge Tadeo González Estrada, dijo que a partir de ahora su mayor reto es portar la ética como estandarte y convertir la búsqueda de la justicia en su labor cotidiana.

Llamado

“El primer reto es forjar un conocimiento cada vez más integral y sistemático; ustedes son capaces desde su correcto razonamiento y desde su amor por el derecho y por la vida, de crear un mejor sistema de justicia y un mundo mejor”, apuntó.

Por su parte, el presidente municipal de Tapachula, Aarón Yamil Melgar Bravo, motivó a quienes se gradúan a sentirse orgullosos por su esfuerzo durante su trayectoria como estudiantes y reconoció a los padres y madres de familia que también son partícipes de este logro.

A su vez, el asesor de Rectoría Unach, Juan Enrique Quintana Adriano, en representación del rector Oswaldo Chacón Rojas, dijo que esta ceremonia representa la constancia, la disciplina y el compromiso con el conocimiento que cada uno de los nuevos profesionales ha demostrado.

Integraron el presídium, el juez tercero de Distrito en el Estado de Chiapas y padrino de generación, Mario Humberto Hernández Gómez y la encargada de la Secretaría Académica de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur, Sofía Esmeralda Patiño López.