Se ha recuperado la paz al 95 %: ERA

“Si se trata de dar la vida, doy la vida por Chiapas”, aseguró el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar al confirmar que durante su administración él y su familia han recibido al menos 15 amenazas directas por parte de grupos delincuenciales.

“A mis hijas, a mi esposa y a mí, nos han amenazado más de 15 veces en lo que va de la administración”, reveló el mandatario.

Aseguró estar preparado mental y espiritualmente para enfrentar este tipo de situaciones, dijo que no tiene miedo y su postura es estar siempre en la “primer línea de batalla”.

Recuperación de la paz

A un año y medio de su gobierno, Ramírez Aguilar aseguró que la seguridad en Chiapas ha mejorado de manera sustancial y la paz se ha recuperado en un 95 por ciento.

Recordó que cuando inició su administración encontró un “estado desastrosamente mal” en la materia, con grupos criminales que impedían transitar libremente por carreteras y zonas como la Sierra Madre de Chiapas, la frontera Corozal, la selva Lacandona y la región de Montebello.

El gobernador atribuyó los resultados logrados a una estrategia basada en la coordinación con las Fuerzas Armadas, la Marina y la Guardia Nacional (GN), así como al restablecimiento del Estado de derecho.

Delitos de alto impacto

Destacó que, durante el primer trimestre del año, Chiapas se ubicó en primer lugar nacional en disminución de delitos de alto impacto, incluso por encima de Yucatán, entidad que por tradición encabezaba las cifras positivas.

Caso Rocha Moya

Sin mencionar de forma directa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos públicos, Ramírez Aguilar hizo una reflexión contundente sobre la autoridad moral de los gobernantes.

“Un gobernante en el momento que es acusado de manera formal, se te acaba tu autoridad moral. Ya no tienes nada que hacer. Lo que procede es presentar tu licencia, ponerte al frente de la ley y decir ‘aquí estoy’. Júzguenme. Si soy culpable, que se me acredite, si no, a defender la inocencia”, declaró.

Dijo contar con 26 años de trayectoria política, algunos interrumpidos y otros ininterrumpidos, y aseguró que no improvisa: “Me preparé para este momento”.

Calendario escolar

Sobre la polémica en torno al posible recorrido del calendario escolar debido al Mundial de Futbol 2026, Ramírez Aguilar se manifestó a favor de cumplir con el periodo vacacional de dos meses.

“Si se concluye antes el ciclo, que empiece antes. Que seamos los primeros días de agosto. No le veo problema. No hay que enfrascarnos en un debate estéril”, expresó.

El gobernador reconoció que existen riesgos por golpes de calor y que muchos niños y adolescentes se quedarían en casa para ver los partidos, pero insistió en que no se perderían clases si se recorre el ciclo.

Informó que sostuvo comunicación con el secretario de Educación estatal y que el próximo 11 de mayo habrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para deliberar sobre las demandas del magisterio.