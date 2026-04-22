Se han invertido 112 mil millones en educación

Raúl Bonifaz Moedano, delegado estatal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas, comentó que los gobiernos federal y estatal han invertido al menos 112 mil millones de pesos en educación para la entidad, lo que ha permitido un importante crecimiento en este ámbito.

Recordó que recientemente el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, visitó Chiapas para reunirse con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, destacando la estrecha vinculación que prevalece entre el gobierno federal y estatal en varios ámbitos, pero sobre todo en lo educativo.

Esa coordinación ha permitido fortalecer el desarrollo y crecimiento de la educación en la entidad. “Hay que recordar que Chiapas a través de la estrategia de becas que impulsa y promueve el gobierno federal está beneficiando casi a un millón de estudiantes de todos los niveles”.

Infraestructura

Sumado a todo esto, hay un programa de inversión en infraestructura para las escuelas de nivel Básico, Media Superior y Superior por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inifech) en la entidad.

“Pero si sumamos la inversión tan importante que ha hecho el Gobierno de México en Chiapas, en lo que es la Escuela es Nuestra, Chiapas es el estado más beneficiado en esta aportación de millones de pesos para que sean los propios padres de familias de las escuelas quienes deciden cómo mejorar y rehabilitar los planteles”.

Todo esto suma los 112 mil millones de pesos que en colaboración entre el Gobierno de México y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se está haciendo para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura educativa en la entidad.

El delegado mencionó también que permanentemente se hacen a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (Usicamm) movilidad y recepción de solicitudes para el magisterio para que no falten docentes.