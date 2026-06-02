Se manifiestan conductores de volteos en Teopisca

Integrantes del gremio de volqueteros volvieron a manifestarse de manera pacífica a las afueras de la cabecera municipal de Teopisca, para denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte del alcalde Luis Valdez, a quien señalan de ignorar compromisos previamente establecidos para garantizar su participación en las obras públicas.

Dieron a conocer que tras extensas jornadas de diálogo y conciliación en las que participaron autoridades estatales y municipales, se instaló una mesa de trabajo donde se les prometió ser considerados en proyectos de infraestructura del municipio. Sin embargo, aseguran que dichos compromisos no fueron respetados.

De acuerdo con los manifestantes, la autoridad municipal habría hecho caso omiso a las indicaciones emanadas de las mesas de negociación. Además, denunciaron que algunos de estos vehículos estarían trabajando sin placas.

Más acusaciones

Los transportistas también acusaron que únicamente se está beneficiando a personas cercanas a la administración municipal, dejando fuera a trabajadores que tienen derecho a participar en las obras que se ejecutan con recursos públicos.

Señalaron que en diversas reuniones han participado representantes de la Secretaría de Movilidad y Transporte y de la Secretaría General de Gobierno, donde se reconoció que este grupo de trabajadores debe ser incluido en las labores, bajo el principio de privilegiar el empleo para los chiapanecos.

Ante la falta de cumplimiento de los acuerdos, los volqueteros advirtieron que continuarán realizando manifestaciones pacíficas hasta que sus demandas sean atendidas y se garantice transparencia en la asignación de los trabajos.