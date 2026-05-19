Se organizan por la defensa de la actividad

Transportistas concesionados de Tapachula y Cacahoatán anunciaron la conformación de una nueva organización regional para fortalecer la defensa del sector y mejorar las condiciones económicas de sus integrantes.

Miguel Ángel Constantino dio a conocer que la fusión agrupa a transportistas concesionados de Cacahoatán, de la zona alta de Tapachula y al transporte urbano de Tapachula.

Dijo que el objetivo es defender el patrimonio de cada integrante y buscar su bienestar y crecimiento económico con estricto apego a derecho en la política emprendida por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de cero impunidad y cero corrupción.

Relación existente

Asimismo, Javier Alonso Monribot, en representación de los transportistas de Cacahoatán, afirmó que confían que en este sexenio no habrá acciones adversas que dividan la relación existente entre los transportistas y el gobierno.

Señaló que la nueva organización suma a más de 120 organizaciones concesionadas, quienes apostarán al diálogo para la solución de las problemáticas que enfrenta el sector transporte en la región Costa y Soconusco.

Reconocieron que en la nueva ERA del transporte las carreteras han mejorado, así como la seguridad por la que trabaja el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Finalmente, hizo un llamado a todo aquel transportista concesionado que no está integrado a que se acerque a esta nueva organización para su afiliación y sumarse al trabajo colectivo.