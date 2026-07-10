Se preparan para el próximo proceso electoral local

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) confirmó la convocatoria para que la población pueda participar en el procedimiento de designación de presidencia, secretarías técnicas y consejerías de los consejos distritales y municipales electorales de este organismo, en la antesala del inicio del próximo proceso electoral local.

Fue en una sesión urgente que el Consejo General del Instituto aprobó el tema. Todo lo anterior con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de la Constitución local.

La consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago, dijo que la aprobación da “certeza sobre las reglas y el procedimiento que regirá la integración de los órganos desconcentrados, pues estos, desempeñan un papel fundamental en la organización de las elecciones”.

Con lo antes señalado, se indicó que la integración de estos órganos tiene que hacerse de forma transparente y apegada a los principios de la materia electoral.

Todo esto con base en el mérito, la capacidad, experiencia y compromiso democrático de aquellas personas que quieran formar parte de estas estructuras.

“La fortaleza de las instituciones electorales descansa en la participación de personas comprometidas con la legalidad, la imparcialidad y el servicio público”, remarcó.

Más posturas

En su intervención, la consejera Helena Margarita Jiménez Martínez, presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral, recordó que hay un compromiso con la democracia chiapaneca.

Finalmente, se hizo un llamado para que la ciudadanía participe y se sume a la convocatoria; los lineamientos responden a una visión incluyente y plural de la sociedad, tomando como base la paridad y la inclusión.