Se preparan para el verano con crecimiento sostenido

A semanas del inicio formal del periodo vacacional de verano, el Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez trabaja de manera permanente para recibir a los visitantes, respaldado por una tendencia de crecimiento sostenido en afluencia, derrama económica y ocupación hotelera durante los primeros meses del año, informó su director, Jorge Trujillo Rincón.

En entrevista, el funcionario destacó que la capital chiapaneca ha registrado un incremento mes a mes en comparación con 2025, incluso en periodos no considerados tradicionalmente como vacacionales, gracias a una intensa actividad de congresos, conciertos y eventos deportivos.

Crecimiento constante

“Vamos mejor mes a mes que el año pasado. De enero a marzo, la afluencia de visitantes pasó de 338 mil a 340 mil personas. Solo en marzo, el incremento fue de 151 mil a 151 mil 360”, detalló Trujillo Rincón, al tiempo que subrayó que los datos oficiales son públicos y reflejan un crecimiento relativo constante.

El director del Buró Municipal precisó que la ocupación hotelera también ha mostrado una mejoría significativa. De enero a marzo de este año, se registraron casi cinco puntos porcentuales más respecto al mismo periodo de 2025. En marzo, el aumento fue de tres puntos porcentuales.

“Que haya tres por ciento más que el año pasado ya es un dato relevante. La ciudad tiene la capacidad de sostener más de seis mil cuartos de hotel”, afirmó.

Concierto de Shakira

Como ejemplo del impacto de los grandes eventos, Trujillo Rincón recordó el concierto de Shakira, que no se realizó en fin de semana y sin embargo, la plaza hotelera reportó un 100 por ciento de ocupación. “Nueve de cada diez hoteles nos reportaron llenos”, precisó.

“Esa es una actividad única que hace que personas de regiones cercanas decidan viajar a Tuxtla en lugar de moverse a destinos más lejanos”, explicó.

Brecha tecnológica

Trujillo Rincón también reconoció que uno de los retos pendientes es cerrar la brecha tecnológica entre los prestadores de servicios turísticos.

Por ello, el Buró trabajará de manera coordinada con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) para ofrecer capacitación y acompañamiento en el uso de plataformas digitales, facilitando la inscripción de empresas y la difusión de sus promociones.