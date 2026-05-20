Se reorganiza el PRI rumbo al 2027

Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que su partido realizó su Asamblea Estatal en una etapa de reorganización política rumbo al proceso electoral de 2027, donde buscan regresar a gobernar.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI llamó a cerrar filas, fortalecer las estructuras municipales y consolidar una agenda política cercana a las demandas ciudadanas.

Dijo que a la asamblea acudieron representantes de sectores y organizaciones, liderazgos regionales, cuadros políticos y militantes provenientes de distintas regiones del estado, en una concentración enfocada en el trabajo territorial y la reactivación de la estructura priista.

Durante el acto político destacó la presencia de Alejandra Andrade, secretaria de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien respaldó los trabajos de reorganización emprendidos por la dirigencia estatal.

Asimismo, fue presentada Ana Rosa Valdés como nueva delegada nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Chiapas, reforzando el acompañamiento político de la dirigencia nacional en la entidad.