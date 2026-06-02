Se retiran de la Asociación Nacional de Locutores

La delegación San Cristóbal de la Asociación Nacional de Locutores de México, informó, a través de un comunicado, su retiro, esto después de que en los últimos meses se suscitaran situaciones que consideran contrarias a los principios de legalidad, respeto institucional y unidad gremial que defienden.

El documento, firmado por la presidenta de la delegación, Laura Bonifaz, y por demás integrantes, denuncia que, pese a que en los estatutos no se contempla la existencia de dos delegaciones dentro de un mismo municipio, expresidentes y ex integrantes de esta, conformaron un nuevo grupo buscando respaldo de la dirigencia nacional.

Irregularidades

Asimismo, señalaron que resulta contradictorio que mientras se habla de cohesión social y unidad, hayan tomado decisiones que la vulneran, tales como el nombramiento de una nueva coordinación estatal a través de Enoc Hernández Cruz, de forma arbitraria y sin considerar a las 18 delegaciones de Chiapas.

Sobre el concurso de “Aficionados al canto Hugo Isaac Robles Guillén”, con 40 años de trayectoria desde su fundación en 1984, señalaron que este continuará perteneciendo a su gremio con el respaldo de Concepción Avendaño Hernández, viuda de Hugo Robles, a quien le agradecieron la confianza.

La primera delegación

Recordaron que son la primera delegación fundada en el estado, desde 1992 y por iniciativa de Francisco Enrique Narváez, a la cual han pertenecidos locutores como Armando Castellanos Aguilar, Salvador Camacho Corzo y el propio Hugo Isaac Robles Guillén.

Por otra parte, señalaron no tener inconveniente en que otro grupo ostente el nombre de la Asociación Nacional de Locutores, “sin embargo para nosotros la dignidad, la congruencia y el respeto a nuestros principios están por encima de cualquier nombramiento”, señalaron.