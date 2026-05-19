Se reúnen morenistas en San Cristóbal

Militantes de Morena que integran el Movimiento para la Transformación Social (MTS), se reunieron con Antonio Santos Romero, nombrado en días pasados como Enlace del Comité Ejecutivo Nacional en Chiapas.

Asistentes al encuentro explicaron que el objetivo fue que Antonio Santos “vea que existen otros referentes en la región de los Altos, brindarle el apoyo del MTS en su encomienda y pedirle que brinde ayuda a los movimientos de izquierda”.

La agrupación solicitó a Antonio Santos, que “encabece y garantice negociaciones en las que personajes del movimiento social tengan cabidas en las estructuras de gobierno en todos los niveles, así como políticas afines al movimiento para las candidaturas del año 2027 y que el MTS no quede fuera de ese proceso”.

Retos

“Las elecciones intermedias del 2027, en las que se van a renovar 17 gubernaturas, congresos locales y una gran cantidad de presidencias municipales, son un reto enorme; será un punto de inflexión para la consolidación del proyecto transformador o abrir una brecha que ponga en peligro la continuidad del gobierno de la cuarta transformación”, agregó el MTS en un documento leído por Magín Flores, en la reunión que tuvo lugar en el auditorio de la facultad de Ciencias Sociales de la Unach, con la presencia de medio centenar de morenistas.

Postura

Santos Romero expresó “me ha buscado mucha gente. Me ha buscado la presidenta municipal Fabiola Ricci. Supo que venía el viernes y me escribió. No tengo nada contra ella, pero sí tengo una caracterización de su gobierno. ¿Me debo de reunir primero con la presidenta? No. ¿Me tengo que reunir con ella? Sí, porque me dijeron habla con todos”.

El dirigente morenista también reconoció que las negociaciones políticas para la designación de candidatos van a estar complicadas, aunque aclaró que “no es un proceso que esté suelto esta vez, pues tiene muchos candados”.

El MTS manifestó en su documento que “estamos conscientes de que el cambio deseado aún no se cristaliza, pero estamos seguros de que caminamos en la vía correcta para lograrlo”.

“Fuimos sólidos participantes para lograr el triunfo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el 2024 y permanecemos activos en apoyar el gobierno que encabeza, además de dar la lucha contra los vende patrias que únicamente velan por sus intereses”, agregó.