Se solidarizan con familiares de desaparecidos

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Chiapas, Mario Guillén Guillén, expresó su solidaridad con los familiares de personas desaparecidas, particularmente con los padres y buscadores que han protagonizado diferentes protestas en el municipio de Jiquipilas, en señal de desesperación por la falta de resultados en la localización de sus seres queridos.

“Compartimos con ellos el sentimiento de dolor, de tristeza, de desesperación por no encontrar a sus familiares. Lo lamentamos mucho”, manifestó el legislador, quien hizo un llamado a buscar los canales de comunicación institucionales, en especial con la Fiscalía General del Estado (FGE), para atender lo que calificó como una situación prioritaria.

“Se debe trabajar. Creo que ya pasó bastante tiempo en Jiquipilas, sobre todo, que es un municipio que desde mi punto de vista en este momento es un foco rojo para el estado y que se debe atender”, añadió.

Proceso electoral

El diputado también se refirió al proceso electoral en curso y a la exigencia ciudadana de que los candidatos tengan una calidad moral intachable.

Señaló que los partidos políticos tienen la bandera de cuidar ese aspecto, y que el compromiso debe ser que “las mujeres y hombres que gobiernen Chiapas se deban a la gente y no a otros intereses”.

En ese sentido, destacó la labor del gobernador y de quienes actualmente ocupan cargos públicos, asegurando que trabajan “en conciencia” y sin vínculos que puedan ser señalados. “Hemos cuidado nuestra historia de vida, nuestro trabajo; creo que nos respalda”, sostuvo.

Finalmente, el legislador reiteró su llamado a la ciudadanía y a las autoridades para que la vida pública sea decidida por la gente “sin interferencia de ningún grupo, menos de la delincuencia organizada”.