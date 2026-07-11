Se solidarizan con vendedoras de juncia

Después de que el ayuntamiento realizara un operativo para el retiro de costales con juncia y otros materiales en la calle Honduras del Barrio de Mexicanos, y por el cual fueron removidas vendedoras de la tercera edad de este tipo de productos, diversos ciudadanos en conjunto con la asociación Jk’anojot mostraron su apoyo a través de la entrega de despensas.

Según indicó la autoridad, estas acciones se realizaron en atención a una solicitud de los propios habitantes de la colonia, quienes argumentaron que la obstrucción de la banqueta representaba un riesgo para las personas.

Al día siguiente de las acciones, las vendedores indígenas y de la tercera edad trataron de regresar a sus lugares de trabajo, en donde han laborado por más de una década; sin embargo, horas después fueron retiradas.

Apoyo conjunto

A través de redes sociales circuló un video donde las vendedoras se muestran desesperadas al perder su único medio de trabajo, por lo que la asociación Jk’anojot en conjunto con ciudadanos y vendedores cercanos a Santo Domingo, realizaron entrega tanto de despensas como ayuda monetaria.

Meir Méndez, parte de la organización, señaló que una de las vendedores quedó debiendo cuatro mil pesos de la mercancía que las autoridades municipales le decomisaron.