Se suman tortillerías a estrategia nacional

Chiapas figura en los estados que más sumaron tortillerías al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, el cual busca establecer en 6 mil pesos la tonelada de maíz, con lo que se busca contribuir la estabilidad en el precio de la tortilla en distintas entidades del país.

Recientemente en algunas regiones de la entidad se anunció un incremento de hasta 26 pesos, la justificación se debió a un aumento en el precio de los insumos, como en la tonelada de maíz y de gas.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) apoyada de Alimentación del Bienestar, se incrementó el número de centros de distribución de maíz a 186 en todo el país, por lo que tortillerías adheridas al acuerdo podrán adquirir la tonelada de maíz en 6 mil pesos.

Hasta ahora, mil 300 tortillerías se han sumado al mecanismo, con mayor presencia en Chiapas, San Luis Potosí, Guerrero, Durango, Michoacán, Tabasco, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Estado de México.

Además, a través de FIRA se han otorgado créditos por más de 12.4 millones de pesos destinados a capital de trabajo, así como a la renovación de equipos e instalaciones.

El acuerdo también ha generado empleo para jóvenes. Un total de 212 aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se han incorporado a las tortillerías participantes.

Como parte de las acciones complementarias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará visitas de verificación para asegurar el cumplimiento de peso y etiquetado.

Salud

En tanto, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios supervisará que se cumplan las especificaciones de la NOM-187, con el objetivo de ofrecer una tortilla más saludable.

La Secretaría de Agricultura reiteró su llamado a más industriales de la masa y la tortilla a sumarse al esquema para proteger el poder adquisitivo de las familias y fortalecer la soberanía alimentaria.

Los interesados pueden consultar las bases de adhesión en el sitio oficial habilitado por el Gobierno de México.