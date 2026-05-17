Seguirán lluvias y calor extremo

Chiapas enfrentará en los próximos días una combinación de lluvias fuertes y temperaturas extremas, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se presentarán chubascos y lluvias fuertes de domingo a martes, mientras que las temperaturas podrían superar los 40 grados Celsius en distintas regiones del estado.

El organismo informó que del domingo al martes se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en gran parte del territorio chiapaneco, debido a la interacción de canales de baja presión sobre el sureste del país con el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, el Golfo de México y el Océano Pacífico, además de condiciones de inestabilidad atmosférica.

Estas precipitaciones podrían presentarse de manera intensa en algunas zonas, sobre todo en regiones montañosas, donde existe la posibilidad de encharcamientos, crecida de ríos y arroyos, así como deslaves en áreas vulnerables.

A pesar del potencial de lluvias, la Conagua advirtió que continuará un ambiente muy caluroso en la mayor parte de Chiapas, impulsado por un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera.

En zonas puntuales, el termómetro podría rebasar los 40 grados Celsius, mientras que en regiones de montaña se mantendrá un ambiente templado a cálido.

Prevención

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslaves, así como evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratado.

Finalmente, la Conagua y el Sistema Estatal de Protección Civil reiteraron el llamado a seguir las actualizaciones meteorológicas y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.