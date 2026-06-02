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ChiapasTuxtla

Segundas oportunidades con capacitación acelerada

Junio 02 del 2026
El director general del Icatech, César Espinosa, compartió lo que están haciendo en materia de capacitación. Cortesía
El director general del Icatech, César Espinosa, compartió lo que están haciendo en materia de capacitación. Cortesía

El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), se ha convertido en un espacio que brinda segundas oportunidades para las personas que no tuvieron las facilidades de ir a una universidad, enfatizó César Espinosa Morales, director General. 

Esto se debe a la capacitación acelerada que se brinda y las personas aprenden varios oficios, los cuales permiten a la población incorporarse al sector económico. 

A través del podcast Platicando con el Jaguar, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el director General del Icatech enfatizó que las herramientas y conocimientos adquiridos permiten a quienes se capacitan que sean contratados por las empresas.

Es decir, aprenden de talleres y oficios que van desde la electricidad, manualidades, carpintería, manejo de alimentos, bebidas, peluquerías y hasta mantenimiento de aires acondicionados.

Además, explicó, todos los cursos vienen avalados por una plataforma de la Secretaría de Educación Pública, eso acredita a quienes se presentaron en los diversos temas.

Adicional a los trabajos de capacitación, el director General resaltó que el Icatech es la segunda institución en Chiapas con las cifras más altas en alfabetización, con más de 8 mil educandos.

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En la charla con el gobernador, explicó que también están llegando a los 12 municipios mas olvidados de Chiapas, a través de capacitaciones que permitan llevar los cursos de forma gratuita desde el ingreso, los materiales y hasta las constancias.

Dijo que en esas zonas, las personas mayores de 15 años se pueden preparar en varios rubros, desde la parte de profesionalización hasta los oficios o talleres.

Como parte de la prosperidad compartida, también se ayudará a casi cinco mil personas que tienen micronegocios a fin de generar beneficios para este sector de la población. Se les dará alrededor de 6 mil pesos para que pasen del olvido a la prosperidad compartida. 

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