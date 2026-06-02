Segundas oportunidades con capacitación acelerada

El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), se ha convertido en un espacio que brinda segundas oportunidades para las personas que no tuvieron las facilidades de ir a una universidad, enfatizó César Espinosa Morales, director General.

Esto se debe a la capacitación acelerada que se brinda y las personas aprenden varios oficios, los cuales permiten a la población incorporarse al sector económico.

A través del podcast Platicando con el Jaguar, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el director General del Icatech enfatizó que las herramientas y conocimientos adquiridos permiten a quienes se capacitan que sean contratados por las empresas.

Es decir, aprenden de talleres y oficios que van desde la electricidad, manualidades, carpintería, manejo de alimentos, bebidas, peluquerías y hasta mantenimiento de aires acondicionados.

Además, explicó, todos los cursos vienen avalados por una plataforma de la Secretaría de Educación Pública, eso acredita a quienes se presentaron en los diversos temas.

Adicional a los trabajos de capacitación, el director General resaltó que el Icatech es la segunda institución en Chiapas con las cifras más altas en alfabetización, con más de 8 mil educandos.

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En la charla con el gobernador, explicó que también están llegando a los 12 municipios mas olvidados de Chiapas, a través de capacitaciones que permitan llevar los cursos de forma gratuita desde el ingreso, los materiales y hasta las constancias.

Dijo que en esas zonas, las personas mayores de 15 años se pueden preparar en varios rubros, desde la parte de profesionalización hasta los oficios o talleres.

Como parte de la prosperidad compartida, también se ayudará a casi cinco mil personas que tienen micronegocios a fin de generar beneficios para este sector de la población. Se les dará alrededor de 6 mil pesos para que pasen del olvido a la prosperidad compartida.