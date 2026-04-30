Senah pide no dejar solas a las autoridades

Fertil Jiménez Vázquez, líder de la agrupación civil Sentimientos del Nacional Humanista (Senah), afirmó que la construcción de una sociedad más equitativa y justa en Chiapas solo será posible mediante un trabajo articulado, honesto y transparente entre gobierno, organizaciones sociales y ciudadanía.

Durante una conferencia de prensa, el representante sostuvo que esta colaboración interinstitucional constituye la vía principal para erradicar las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de la población chiapaneca.

Origen

Jiménez Vázquez recordó que Senah fue fundada en 2012 como una organización sin fines de lucro, dedicada a la defensa de la dignidad humana. Actualmente, opera de manera continua en Tuxtla Gutiérrez, ofreciendo asesoría jurídica y acompañamiento social a víctimas de abusos de autoridad y violaciones a garantías individuales. El titular subrayó que más de una década de trabajo les ha permitido identificar con precisión las carencias más urgentes de los sectores históricamente marginados.

Al analizar el panorama actual, el activista reconoció avances notorios en políticas federales y estatales, especialmente en economía regional, salud pública y seguridad. No obstante, advirtió que aún existen brechas estructurales profundas que exigen atención inmediata y voluntad política real, sobre todo en la protección de los grupos más vulnerables.

Puntos de intervención

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la seguridad pública, a la que calificó como una prioridad ineludible. “El bienestar social no puede alcanzarse sin un entorno de paz”, enfatizó. En ese sentido, hizo un llamado a la población para convertirse en una ciudadanía activa, crítica y participativa. Afirmó que la capacidad de exigir resultados a las autoridades municipales, estatales y federales está directamente ligada al grado de organización y compromiso de la propia sociedad. “Solo con una sociedad activa y vigilante se podrán alcanzar mejoras sustanciales en la vida pública”, sentenció.

Finalmente, la dirigencia de Senah reiteró su compromiso de mantener un monitoreo constante sobre los acontecimientos nacionales e internacionales que impactan los derechos humanos, sin descuidar el trabajo territorial y la cercanía con los barrios y colonias de la capital chiapaneca.