La ciudad de San Cristóbal de Las Casas, será reconocida como Ciudad Rotaria del Mundo, durante un encuentro internacional que tendrá lugar el próximo 24 de abril en la ciudad de Oaxaca.
El anuncio se dio a conocer en la ciudad de Oaxaca, donde se recibirá la declaratoria que reconoce a San Cristóbal de Las Casas como Ciudad Rotaria del Mundo, distinción que será entregada por el presidente mundial de Rotary International, Francesco Arezzo.
Este reconocimiento representa un hecho histórico para el municipio, al destacar más de cinco décadas de presencia activa del rotarismo y el cumplimiento de los indicadores establecidos en la convocatoria internacional.
La declaratoria reconoce el valor de la participación ciudadana organizada y su vinculación con los sectores público y privado, impulsando acciones de servicio, paz y desarrollo integral, además de fortalecer la imagen institucional de Rotary International y fomentar una mayor integración social.
La invitación fue entregada a la presidenta de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel.