Sigue abierta, admisión para modalidad mixta

La convocatoria de admisión para la modalidad mixta del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez continúa abierta para personas que hayan concluido sus estudios de bachillerato. Se trata de una modalidad que mezcla clases presenciales los sábados, en turno matutino, con actividades de aprendizaje en línea.

La directora del plantel, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, comentó que buscan ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, bajo un esquema educativo flexible e innovador que permite a las y los estudiantes cursar una ingeniería sin descuidar sus responsabilidades laborales, familiares o personales.

Destacó que cuenta con el respaldo del Tecnológico Nacional de México; ofrece una formación de calidad con mayor flexibilidad para quienes trabajan o requieren administrar mejor su tiempo.

Proceso de admisión

El proceso de admisión se realiza completamente en línea. La convocatoria permanecerá abierta del 12 de mayo al 10 de agosto de 2026, fecha límite para realizar el registro y el pago de la ficha de admisión.

Las y los aspirantes deberán registrarse en el portal institucional, realizar el pago correspondiente y descargar su ficha de evaluación diagnóstica tres días hábiles después de haber efectuado el pago. Posteriormente, a partir del 13 de agosto, podrán consultar sus datos de acceso para la capacitación y la evaluación diagnóstica.

Los resultados del proceso de admisión se publicarán el 15 de agosto de 2026 en el portal oficial del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Para obtener mayor información, las personas interesadas pueden consultar el portal de la Modalidad Mixta, comunicarse al WhatsApp 961 230 35 56.