Siguen los apagones en el municipio de Tapachula

El malestar ciudadano en Tapachula crece debido a los constantes apagones en el servicio de energía eléctrica, ya que dañan aparatos electrodomésticos.

En las últimas 24 horas, al oriente de la ciudad se registraron al menos 15 apagones, uno de ellos hasta por más de cinco horas, reportaron vecinos de las colonias Guadalupe, Fovissste y Bonanza.

Valentín Morales Cifuentes, uno de los afectados, lamentó ese tipo de suspensiones que se han vuelto cotidianas, pero que causan daños en diversos equipos y “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se hace cargo de los mismos, por el contrario, los cobros son cada vez más altos”.

“Los apagones se dan a cualquier hora del día, aunque no esté lloviendo, haya viento o tormenta”, por lo cual exigió que la empresa dé explicaciones sobre la situación.

Pero además, al no haber oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tapachula, “no hay dónde presentar las quejas por el servicio y los excesivos cobros que llegan en los recibos”, mencionó.

La misma problemática se presenta en diversos municipios de las regiones Costa, Soconusco, Sierra y Frontera Sur, por lo que el malestar crece y en una semana se han realizado manifestaciones en las oficinas de la CFE en Huixtla y Tapachula, para exigir el arreglo de transformadores y un servicio eficiente.