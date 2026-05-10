Sin denuncias Teech por actos anticipados de campaña

Aunque en el ámbito político local ya comienzan a escucharse nombres y movimientos de cara al proceso electoral de 2027, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech) se mantiene sin denuncias por presuntos actos anticipados de campaña.

Así lo confirmó en entrevista la magistrada presidenta del organismo, Magali Arellano Córdova, quien describió el panorama actual como “pacífico” en materia de controversias electorales.

“Todavía no hemos recibido ninguna denuncia en contra de algún acto anticipado de campaña”, expuso Arellano Córdova, al tiempo que aclaró que tampoco se ha presentado ningún juicio ciudadano relacionado con estos temas.

La magistrada explicó que el Teech se apegará estrictamente al calendario electoral que emita el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), organismo facultado para definir las fechas y actividades oficiales del proceso comicial. Será entre septiembre y octubre de este año cuando comiencen a formalizarse las actividades previas a la elección de 2027.

Arellano Córdova reconoció que el IEPC ya ha recibido algunas quejas vinculadas a presuntos actos anticipados de campaña contra servidores públicos. Sin embargo, subrayó que estos asuntos todavía no han sido remitidos al tribunal electoral. “Por el momento todavía no he recibido ningún juicio de la ciudadanía”, puntualizó.

Género

Uno de los ejes prioritarios del Teech para el próximo proceso electoral será garantizar que se desarrolle libre de agresiones y violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres. Al respecto, la magistrada presidenta destacó la campaña permanente “Mazo Morado”, mediante la cual recorren distintas regiones del estado para informar y capacitar a mujeres sobre mecanismos de denuncia y defensa de sus derechos.

“La campaña del Mazo Morado es permanente en todo el estado de Chiapas y busca que las mujeres sepan que en el tribunal electoral también contamos con una defensoría donde pueden acudir si son violentadas”, sostuvo Arellano Córdova.

La magistrada aseguró que el tribunal electoral se encuentra preparado para el proceso electoral que se avecina y reiteró que el organismo mantiene una política de puertas abiertas para garantizar el respeto a la legalidad y a los derechos político-electorales de toda la ciudadanía chiapaneca.