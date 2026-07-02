Sin impacto actividad turística por el mundial

Prestadores de servicios turísticos de Chiapas afirmaron que la realización del mundial de futbol en México no ha impactado directamente en la visita de turistas a esta entidad, aunque hacia el extranjero se está proyectando una imagen positiva del país.

“Yo atendí a cuatro personas de Nueva Zelanda que habían venido a ver unos partidos del mundial, pero no habían comprado boletos anticipadamente y se espantaron con el precio, por lo que decidieron cancelar la parte de su viaje a Guadalajara y decidieron venir a Chiapas y ver los partidos en televisión”, dijo Roberto Murphy, guía de turistas.

“Me sorprendió que me cayeran algunos turistas por causa de mundial, porque creo que los extranjeros vienen en su mayoría sólo a ver los partidos de futbol”, agregó.

Estados aislados

Daniel Ovando, presidente del Colegio de Guías, manifestó que “a ninguno de nosotros nos compraron paquetes; en Chiapas es nula la actividad turística relacionada con el mundial y también todos los estados se sienten de alguna forma aislados del mundial, caso contrario de Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México, sede de los partidos, pero en Chiapas no ha impactado”.

Murielle Coppin, de Malinali Travel, expresó que “no he tenido ningún turista que haya venido por el mundial y decidido viajar fuera de la Ciudad de México. Tengo 24 viajes programados para la temporada de verano y a pesar de la crisis mundial es nuestro récord en 20 años de turismo. Esto es increíble, pero no tiene que ver con el mundial porque incluso se nos ha complicado”.

Agregó que “hay personas interesadas en ir la Ciudad de México, pero ha sido muy difícil para nosotros encontrar hoteles con precios un poco normales digamos y a algunos nos han respetado las tarifas a pesar de la relación de muchos años”.

Sostuvo que “elevaron los precios de manera increíble. Nos ha afectado. Hemos tenido que omitir la Ciudad de México porque no encontramos hospedaje con un precio normal para un viajero que quiere ir a la capital, no a ver partidos del mundial