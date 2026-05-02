Sin incidentes, desfile del Día del Trabajo

En el marco del desfile del Día del Trabajo, en Tapachula unos tres mil obreros de unas 20 organizaciones sindicales tomaron las calles y reconocieron los avances en materia laboral.

El alcalde Yamil Melgar Bravo y la dirigente de la Federación de Trabajadores del Soconusco, Luz María Candelaria Castillejos encabezaron las actividades en un marco de respeto, sin que se registraran incidentes.

Candelaria Castillejos explicó que en la región prevalece la tranquilidad al haber respeto a los derechos de los trabajadores, por lo que “nos sentimos fortalecidos”.

Con pancartas y mantas, trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y de Ciudad Salud, presentaron demandas de mejoras salariales, abasto de medicamentos e insumos para las instituciones de salud.

El edil, mientras tanto, ratificó su respeto a los derechos laborales y de la autonomía de los sindicatos.

Dijo que al tratarse de una fecha histórica de lucha de los trabajadores, procedió a acompañarlos en el desfile que transcurrió en total tranquilidad.