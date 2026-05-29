Sistema de distribución eléctrica colapsado

La energía eléctrica ha sido rebasada por el alto consumo y la posible falta de actualización del sistema de distribución de dicho servicio, generando múltiples apagones en diversos puntos del municipio, así como del mismo estado.

Es el caso de los habitantes de Cintalapa y Jiquipilas, quienes han denunciado el desperfecto que en ocasiones ha tardado hasta setenta y dos horas en devolver la energía eléctrica, no teniendo piedad de las consecuencias ante las altas temperaturas.

Medidas alternas

El caso se intensifica en rancherías y ejidos donde pasan de los ocho días en lograr recuperar el servicio del suministro eléctrico, teniendo que utilizar medidas alternas como paneles solares si logran tener el recurso económico para invertir en ese sistema.

Lo anterior solo evidencia que la generadora de electricidad transita sobre una crisis que ya se ha extendido a nivel nacional, notándose la falta de mantenimiento y de adquisición de nuevos transformadores que puedan brindar el servicio de manera constante y sin pausas.