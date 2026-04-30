Solicitan apoyo para taxista accidentado

Taxistas de Comitán solicitaron el apoyo de la ciudadanía y del gremio de transporte para brindar un apoyo económico al chofer de la unidad 422, que permanece internado y en estado delicado desde el pasado sábado, cuando sufrió un aparatoso accidente en el libramiento Sur de Comitán.

Debido a que la familia es de escasos recursos y ante lo delicado del estado de salud de Fredy Hernández, de 53 años, originario del barrio La Libertad, municipio de La Independencia, que presentó fracturas en costillas y craneoncefálicas, además de una perforación de pulmón, varios taxistas se unieron para realizar un boteo.

“Amigo taxista, apoyemos al compañero Fredy de la unidad 422 que se encuentra muy delicado, gracias”, se leía en una de las pancartas que los trabajadores realizaron para solicitar un apoyo económico. Lo recabado será de gran utilidad para cubrir los gastos médicos, estudios y medicinas, pues la familia enfrenta dificultades para pagar lo generado.

Fue el pasado sábado que el taxista fue impactado por una camioneta GMC Denali color rojo y que lo arrastró al menos 15 metros, dejando al trabajador prensado entre los fierros torcidos.

A pesar de las denuncias realizadas ante la Fiscalía General del Estado, el responsable que ya está identificado, permanece prófugo y el asunto encarpetado.