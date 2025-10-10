Somos MX busca conformar partido

La organización Somos MX, que busca conformarse en partido político nacional, hizo presencia en Tapachula y sumado a empresarios, comerciantes e integrantes de la sociedad civil.

Camilo de la Rosa, uno de los coordinadores locales, explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) les ha permitido realizar las asambleas para conformar los comités y será el próximo domingo que se efectuará en esta ciudad.

En conferencia acompañado de Jorge Eduardo Elorza Argueta, Roberto García Zenteno y Greyci Tercero, que forman parte de diferentes organismos, precisó que se trata de incorporar a diversos actores para las labores políticas.

Explicaron que de acuerdo a los lineamientos del INE, en la asamblea distrital se deben de integrar a por lo menos 300 ciudadanos, quienes deberán presentar copia de identificación para registrarse como militantes de ese organismo.

Lo que busca Somos MX es convertirse en partido político, y entre las aspiraciones es que en el país exista plenas libertades, igualdad y respeto de los derechos.