Sorprenden fuertes rachas de viento en Tuxtla

Al menos 15 árboles se vinieron abajo con las fuertes rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora que sorprendieron a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez la tarde de este sábado 9 de mayo.

Fue aproximadamente a las 16:30 horas cuando comenzó este fenómeno que fue calificado por el titular de Protección Civil (PC) municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez, como parte de la temporada de lluvias que prácticamente ya comenzó.

Comerciantes que se aprestaban para participar en la “Venta Nocturna por el Día de las Madres” sobre la avenida Central Poniente de la capital chiapaneca, tuvieron que resguardarse por la ventolera.

Unos tres cortos circuitos y fallas eléctricas, así como desprendimientos de láminas en domicilios también fueron reportados por Protección Civil (PC) estatal, luego de este fenómeno que estuvo acompañado de poca lluvia.

Conductores de automóviles reportaron que en puentes elevados como el de la Torre Chiapas la fuerza del viento movía de carril a vehículos compactos, aunque no se reportó ningún percance.

En la última semana, al menos dos tormentas con actividad eléctrica se han dejado sentir en la capital chiapaneca, aunque la lluvia se ha registrado Sobre todo en la parte norte oriente de la ciudad.

Autoridades de Protección Civil municipal recomendaron estar atentos a cuentas oficiales donde se difunde información verídica del estado del tiempo.