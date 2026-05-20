Suben 45 % ventas de Casa de las Artesanías

En el último año, el Instituto Casa de las Artesanías reportó un incremento en la venta de productos locales, que de acuerdo con su directora Marisol Urbina Matus, en el corte del 2025 se vendieron hasta 66 mil piezas elaboradas por artesanos y artesanas de Chiapas.

En términos económicos, la derrama generada por estas piezas oscila entre 10 y 11 millones de pesos (mdp) anuales, recursos que se reinvierten en su totalidad en nuevas compras a los propios artesanos, asegurando así un circuito económico cerrado y justo.

Este incremento en la comercialización de productos alcanzó un 45 % en comparación con la administración anterior.

Creadores

La directora reveló que en la actualidad la lista de proveedores del instituto está conformada por aproximadamente mil 500 artesanos, quienes trabajan organizados en grupos.

Explicó que para reducir gastos, los propios creadores entregan sus piezas o el personal del instituto realiza acopio en sus comunidades de origen.

Cada semana se realizan compras a los artesanos, y cada uno tiene derecho a acudir una vez al mes a las instalaciones para entregar sus creaciones y recibir el pago correspondiente.

De cara al periodo vacacional de 2026, la directora general adelantó que se reforzarán las estrategias de difusión para atraer a más turistas y fomentar el consumo de las artesanías elaboradas en el estado.

Destacó que hace poco tiempo se abrió una nueva tienda en la Torre Chiapas, con lo que el instituto suma ya seis puntos de venta directa.

“Les compramos directamente a las artesanas y a los artesanos, buscando espacios para que ellos dignamente puedan vender sus artesanías”, afirmó Urbina Matus.