Sugieren unir ciencias duras con humanidades

“Chiapas como México, necesita nuevas formas de aprender e investigar, donde no exista separación entre las llamadas ciencias duras y las de humanidades”, expuso en un foro académico la doctora Karla Caballero.

“La evolución de la ciencia contemporánea exige derribar las fronteras entre disciplinas para resolver los complejos problemas de la sociedad actual”, dijo en el marco del VI Coloquio de Investigación de Estudiantes de Posgrado.

El punto álgido del encuentro académico fue la Conferencia Magistral titulada “STEAM: cuando la ciencia enfrenta desafíos culturales”, impartida por la destacada docente e investigadora, Karen Salomé Caballero Mora.

Tema

La ponencia puso sobre la mesa la urgencia de transitar hacia modelos educativos e investigativos de vanguardia, donde las disciplinas tradicionalmente separadas comiencen a cohabitar de forma orgánica.

El acrónimo STEAM (por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), representa un modelo que integra las ciencias exactas, la ingeniería y la tecnología con la sensibilidad, creatividad y pensamiento crítico, propios de las artes y las humanidades.

Durante su intervención, la doctora Caballero Mora compartió un análisis crítico sobre cómo este enfoque interdisciplinario no solo revoluciona los métodos técnicos, sino que se topa directamente con desafíos culturales profundamente arraigados.

La especialista señaló que la construcción de nuevas formas de aprender e investigar implica romper con la resistencia institucional y cultural.