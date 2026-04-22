Suma Unicach mil 74 personas para alfabetizar

En Venustiano Carranza, en la sede de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), un total de 305 educandos recibieron los paquetes educativos del programa de alfabetización Chiapas Puede, en lo que corresponde a la segunda etapa.

De acuerdo con la rectora de la universidad, Fanny López Jiménez, para esta nueva etapa de alfabetización se registraron mil 74 educandos, quienes serán atendidos por 72 asesores provenientes de la comunidad universitaria, los cuales de manera voluntaria se han sumado como alfabetizadores.

Resaltó el compromiso de la institución con la alfabetización y el desarrollo social de la entidad, en compañía del presidente municipal de Venustiano Carranza, Augusto Borraz Ayar.

Dijo que el alcalde expresó su confianza en que, mediante esta estrategia gubernamental y el trabajo comprometido de la comunidad universitaria de la Unicach, el municipio podrá muy pronto levantar la bandera blanca, símbolo de un territorio libre de analfabetismo.

Participantes

La rectora destacó que en esta segunda etapa del programa Chiapas Puede, por parte de la universidad, participan la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública, la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales, la Facultad de Humanidades, así como la Secretaría Académica.

Durante la entrega de los paquetes —que contienen material educativo de apoyo para el proceso de alfabetización— participaron el secretario académico de la autónoma Unicach, Enrique Pérez López; el director de la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública, Adrián Sesma Pereyra; y la coordinadora de la sede universitaria de Venustiano Carranza, Dulce Ariana Molina Molina.