Suspenden navegación general por mal tiempo

Aunque la tormenta tropical “Cristina” se degradó a depresión, en toda la costa chiapaneca se siguen registrando fuertes lluvias y la presencia de un evento de “mar de fondo fuerte”, Puerto Chiapas fue cerrado totalmente a la navegación general en las últimas horas.

Los efectos de estos fenómenos son severos, al presentarse daños en toda las comunidades de la franja costera chiapaneca, entre ellas Puerto Madero y San Benito, en Tapachula; San Simón y San José en Mazatán; Pampa Honda, en Mapastepec, así como en Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, según reportaron autoridades locales.

La Capitanía Regional de Puerto Chiapas, dijo que persisten las condiciones climáticas adversas por la presencia de “Cristina”, que se ubicó a más de 500 kilómetros al este-sureste, aunque prevalecen los fuertes oleajes de hasta 4.5 metros de altura e incrementos repentinos, además de riesgos de vientos, lluvias y turbonadas o trombas marinas.

Recomendaciones

Por ello se suspendió la navegación en general y exhortó a toda la comunidad marítima, portuaria y ribereña, así como a quienes realizan actividades turísticas y recreativas en playas, a extremar precauciones y mantenerse informados.

En la comunidad Palma Honda, en el municipio de Mapastepec, las aguas del mar inundaron toda la playa y las áreas destinadas a la actividad turística, provocando daños en las palapas y negocios.

Los pescadores y prestadores de servicios señalaron que este fenómeno que ya superó las 72 horas, “no lo veían desde hace muchos años”.

Hasta el momento no se tienen reportes de personas lesionadas o desaparecidas, aunque la fuerza del oleaje está pegando a las zonas cercanas al mar.

Puerto Madero

En Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, los efectos del mar de fondo se han dejado sentir en prácticamente todo el poblado, afectando incluso los muros de protección, el malecón y decenas de palapas turísticas.

Ante ello, tanto autoridades locales como de la 22ª. Zona Naval se mantienen en alerta para atender a las personas cuyos negocios han sido evacuados.

Lo mismo ocurre en la playa de San Benito, en donde diversas palapas quedaron totalmente destruidas y el mar abarcó gran parte de la playa.

Una situación similar se vive en la barra de San Simón y San José en Mazatán, en donde el agua del mar ha penetrado a lugares a los que antes no llegaba.

Autoridades de Protección Civil, han pedido a la población a mantenerse atentas ante estos fenómenos y evitar ingresar al mar, ya que hacerlo en estos momentos es de alto riesgo.