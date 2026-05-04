Suspender alza en casetas o mejorar las carreteras

El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Chiapas, Rubén Zuarth, dijo que continuará dando seguimiento al reclamo por las alzas en precio en las casetas, demandando mejores servicios o la suspensión del aumento.

Explicó que recientemente se presentó un punto de acuerdo para solicitar la revisión del incremento en las tarifas de peaje en las autopistas Tuxtla–San Cristóbal y Ocozocoautla–Arriaga.

El legislador advirtió que el aumento aplicado el pasado 13 de abril representa un impacto directo en la economía de las familias chiapanecas, al encarecer traslados cotidianos como acudir al trabajo, a la escuela o atender emergencias médicas.

Señaló que el ajuste en las tarifas se realizó sin información clara para la ciudadanía, lo que ha generado inconformidad entre usuarios de estas vías.

Propuesta

En su propuesta, el priista planteó exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe) a llevar a cabo una auditoría integral a la concesionaria responsable de las autopistas, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones.

Asimismo, pidió transparentar el destino de los recursos recaudados en las plazas de cobro, al considerar que existe opacidad en el manejo de estos ingresos, exigiendo mejoras en las vías o suspendiendo las alzas.