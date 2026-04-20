Tapachula camina con empatía por el autismo

En un acto de sensibilidad social, el Ayuntamiento de Tapachula y el DIF Municipal realizaron la caminata “Tapachula camina por el Autismo”, sumando a familias, instituciones educativas y ciudadanía en favor de la inclusión y el respeto.

Acompañado de su esposa, Beba Pedrero de Melgar, presidenta honorífica del DIF Tapachula, el alcalde Yamil Melgar destacó la importancia de visibilizar y acompañar a las familias que viven el Trastorno del Espectro Autista. “Hoy caminamos juntos por el autismo: con empatía, respeto y amor. En Tapachula, ninguna familia está sola”, expresó.

Participación

Al evento asistió la regidora Adriana Blass. También estuvieron presentes Gladys Gabriela Blas Santiago, delegada del DIF Regional X Soconusco, en representación de la directora general del DIF Chiapas; Jorge David Barragán Gordillo, director general del DIF Tapachula; Doris Edelmann López, directora de Salud del DIF Tapachula; Nanci Manzo Solís, coordinadora de la Clínica del Trastorno del Espectro Autista y Equinoterapia; y Esther Guillermina Carbajal Ávalos, en representación de madres y padres de familia de pacientes de la clínica TEA, así como secretarios del Gobierno Municipal.

Durante la actividad, se reconoció el compromiso del DIF Tapachula por fortalecer la atención integral a niñas y niños, así como por generar espacios dignos que promuevan su desarrollo y bienestar. “Esta caminata es un mensaje claro: queremos una ciudad donde todas las niñas y niños tengan un lugar para aprender, convivir y crecer con dignidad”, añadió el edil.