Tapachula reconoce el trabajo del gobernador

El presidente municipal de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Yamil Melgar Bravo, destacó la visita del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con quien se desarrolló una gira de trabajo que reafirma el compromiso con el bienestar de las familias tapachultecas.

Durante la jornada, se participó en el 112 aniversario de la Marina en la zona oriente, en el programa Chiapas Puede en el teatro Amparo Montes y se concluyó en Puerto Madero, impulsando acciones enfocadas en la protección de niñas y adolescentes.

El edil subrayó que, bajo la visión de Humanismo que Transforma del gobernador Eduardo Ramírez y con la Voluntad para Transformar que guía al ayuntamiento, se fortalecen políticas públicas y esfuerzos institucionales que generan condiciones más seguras y mayores oportunidades para las niñas y adolescentes de Tapachula.

El gobernador Eduardo Ramírez expresó que cada visita a Tapachula representa una oportunidad para tomar nuevos aires, destacando el trabajo responsable y coordinado del presidente municipal Yamil Melgar. Asimismo, reconoció la labor de Beba Pedrero, esposa del alcalde, al frente del DIF, subrayando su amplio sentido social y su compromiso con las familias a través de acciones solidarias.

Finalmente, Yamil Melgar expresó su agradecimiento al mandatario estatal por su cercanía y respaldo, reconociendo su compromiso con el desarrollo de la capital económica de Chiapas.