Tiempo de mujeres en Morena: Sasil de León

En el marco de el Octavo Congreso Extraordinario de Morena, la senadora Sasil de León participó en el nombramiento de Ariadna Montiel como la nueva presidenta nacional del partido, ratificando que es tiempo de la transformación nacional y de las mujeres bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sasil de León dijo que la exsecretaria de Bienestar, hoy líder del partido, es una mujer comprometida con las causas más justas y sentidas de la población, por lo que grandes cosas vienen para Morena y para México.

Reconoció también el destacado papel que cumplió Luisa María Alcalde, una mujer sensible al fortalecimiento del partido.

Militancia

Muestra del fortalecimiento de Morena es el aumento en la militancia pasando de 2.5 millones de personas a 12 millones y medio, además se convirtió en el partido número uno en cuanto a participación de mujeres.

Sasil de León expuso que con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México continúa la ruta de la transformación a las que están llamados todos los mexicanos, particularmente Chiapas y su grandeza que ya tiene rumbo definido.

“Nuestro partido, un espacio siempre enriquecedor dónde compartir experiencias con compañeras y compañeros fortalece nuestro movimiento. Cada diálogo y cada reflexión nos impulsa a seguir construyendo, con unidad y compromiso, la transformación que México merece y hoy encabezamos las mujeres”, finalizó.