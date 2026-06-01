Tiempos de unidad y defensa de soberanía

Militantes, simpatizantes y autoridades del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, se congregaron en el parque Bicentenario de la capital para acompañar la transmisión del informe sobre avances y resultados presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La defensa de la soberanía nacional, los programas sociales y los resultados de gobierno marcaron la jornada.

La actividad formó parte de una estrategia nacional que enlazó plazas públicas de las 32 entidades federativas con el acto central realizado en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde la mandataria encabezó un ejercicio de rendición de cuentas con motivo de los dos años de su triunfo electoral.

Bajo el lema “Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria”, el mensaje presidencial estuvo orientado a exponer los avances de la administración federal, el fortalecimiento de los programas sociales y los proyectos que integran el denominado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Movilización estatal

Antes de las nueve de la mañana comenzaron a arribar contingentes procedentes de distintos municipios de la entidad.

El flujo de asistentes se reflejó en la circulación vehicular sobre el bulevar Belisario Domínguez y calles cercanas, donde se concentraron autobuses y vehículos particulares provenientes de Palenque, Tapilula, Villaflores, Villa Comaltitlán, Amatenango del Valle, Ocosingo, Teopisca, San Cristóbal de Las Casas, Siltepec, Suchiapa, Cintalapa, Tapachula y Catazajá, entre otros municipios.

A lo largo de la mañana, la explanada del parque Bicentenario reunió a miles de asistentes que siguieron la transmisión nacional mediante pantallas instaladas para el evento.

Seguridad

La jornada contó con la participación de corporaciones de Protección Civil estatal y municipal, Seguridad del Pueblo, Guardia Estatal y personal de apoyo, además de puntos de hidratación habilitados debido a las altas temperaturas registradas en la capital chiapaneca.

Previo al mensaje presidencial se realizaron presentaciones culturales y artísticas, entre ellas números de danza folklórica, canto y mariachi.

Respaldo político desde Chiapas

Al evento acudieron integrantes del gabinete estatal, legisladores federales y locales, presidentes municipales y representantes de organizaciones sociales y educativas.

Entre los asistentes destacaron el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez; el secretario del Humanismo, Francisco Chacón; el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres; el senador José Manuel Cruz Castellanos; la delegada estatal de Programas para el Bienestar.

Además de Manuela del Carmen Obrador Narváez; el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Mario Guillén Guillén; la diputada María Mandiola y el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala.

También participaron representantes de instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Universidad Politécnica de Chiapas, así como integrantes del programa Chiapas Puede y diversas organizaciones afines al movimiento.

La patria se defiende: ERA

“Somos un pueblo unido y siempre vamos a defender nuestra soberanía”, lanzó el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, como muestra de respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al término del mensaje dirigido a la población mexicana.

El mandatario chiapaneco estuvo presente en la explanada del parque Bicentenario acompañando a la convocatoria lanzada a nivel nacional.

El cuestionamiento de la presidenta de México ante la intervención estadounidense a las labores de seguridad nacional fue calificada como injerencia y no de cooperación, a lo que Ramírez Aguilar aseguró que Mexico tiene dignidad y se defenderá ante cualquier intento de intervención extranjera.

“La patria se defiende… ante el injerencismo de cualquier nación extranjera que quiera venir a a decir cómo hacer las cosas”, expuso el Ejecutivo estatal.

El apoyo mostrado también lo hizo durante su mensaje previo a enlazarse a nivel nacional donde expresó que “la patria no se arrodilla ante nadie”, en medio de la tensión política que se vive con Estados Unidos.

Ramírez Aguilar hizo la analogía del entorno familiar con el panorama que se percibe actualmente, dijo: “en la casa uno tiene su familia y se toman las decisiones en familia. Así es un país”.

Resultados presentados

En su mensaje transmitido a nivel nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó avances en materia económica, social, educativa y de seguridad.

“Podemos tener diferencias, pero en algo deberíamos estar de acuerdo: en México, decidimos las y los mexicanos”, expresó.

Subrayó que uno de los principios fundamentales de su administración es que las decisiones del país deben tomarse desde México y por los mexicanos, en referencia al contexto internacional y a las recientes tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que su gobierno mantiene una política de austeridad y combate a la corrupción, al señalar que los recursos públicos deben destinarse al bienestar de la población. “El pueblo ya está despierto, consciente y organizado”, afirmó.

La actividad concluyó alrededor de la una de la tarde, una vez finalizado el mensaje presidencial. Gradualmente los contingentes comenzaron a retirarse del lugar, dando por terminada una jornada que reunió a miles de personas en la capital chiapaneca para seguir el balance de resultados presentado por el Gobierno de México y expresar su respaldo al proyecto político de la Cuarta Transformación.

México no se vende: Alejandra Gómez

En tanto, la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, respaldó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la rendición de cuentas y el llamado a defender la soberanía nacional ante cualquier intento de injerencia extranjera.

La legisladora destacó los avances en materia de mujeres, infraestructura, economía, salud y educación, y puso como ejemplo los resultados en Chiapas en seguridad, salud y educación.

Vamos a demostrar la unidad: Mario Guillén

Al respecto, el diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Guillén, calificó el mensaje de la presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum, como un llamado a la unidad, la esperanza y la defensa de la soberanía nacional.

El legislador advirtió que México siempre está en riesgo ante el contexto internacional, por lo que llamó a estar atentos.

Apoyamos rendición de cuentas: Felipe Granda

“Es importante apoyar a nuestra presidenta por todos los cambios que se han dado en México en beneficio de los que menos tienen. Es importante que México siga creciendo y que lo haga con justicia social”, afirmó el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Públicas, Felipe Granda.

Destacó que en los primeros dos años de gobierno se han logrado “muchos, muchos avances” y subrayó la relevancia del mensaje presidencial sobre la rendición de cuentas.

Respaldamos con todo a nuestra presidenta: Paco Chacón

En referencia al mensaje de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario del Humanismo, Francisco “Paco” Chacón, dijo: “Es importante el día de hoy respaldar los trabajos que durante estos dos años ha hecho una mujer muy valiente, una mujer que le está dando un rumbo distinto a nuestro país”.

Dijo que son tiempos de unidad, situación que permitirá consolidar el tejido social. “En Chiapas estamos logrando, a través del liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, de consolidar esta unidad que tanta falta nos hace”, agregó.

Mantenerse firmes ante los embates: María Mandiola

La diputada local María Mandiola destacó la firmeza de la mandataria al mantenerse firme ante los embates que sufre, también subrayó el carácter histórico de su gestión: “Ella está abriendo la oportunidad para que muchas mujeres podamos llegar a los puestos de toma de decisiones importantes”.

En cuanto al llamado a defender la soberanía nacional, Mandiola resaltó la unidad del pueblo chiapaneco: “Viene de todos los rincones de nuestro estado a respaldarla. Esto nos motiva a seguir caminando en unidad por seguir con la transformación del país”.

Tapachula está al mil con la presidenta: Yamil Melgar

“Aquí estamos acompañando a nuestro gobernador, a la convocatoria de nuestra presidenta para escuchar su mensaje, mensaje de unidad y sobre todo el reconocimiento a sus logros en estos dos años”, expresó Yamil Melgar, presidente municipal de Tapachula.

El edil destacó que diversos sectores de su municipio acudieron a respaldar tanto la rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum como su llamado a defender la soberanía nacional.

Reconoce Sasil de León avances de Sheinbaum

De igual forma, la senadora Sasil de León Villard celebró los dos años de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha trabajado con honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria.

Dijo continuará trabajando desde el Senado para dar acompañamiento a la presidenta, quien llamó en su discurso al pueblo sumarse a encuentros públicos destinados a defender la soberanía nacional al tiempo de reafirmar la postura contra la corrupción y en favor de la integridad en el servicio público.

Recordó que Chiapas es una entidad prioritaria para el Gobierno Federal, por ello reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum su amor por la grandeza de Chiapas que ya tiene rumbo definido.

Más respaldo: Oswaldo Chacón

La llegada de una mujer a la presidencia de México, dijo Oswaldo Chacón, rector de la Unach y especialista en el tema electoral, es un síntoma de los nuevos tiempos democráticos.

Más allá del tema partidista, enfatizó, es importante de manera institucional respaldar a la presidenta de México, por las decisiones que se deben tomar para la nación.

Ser patriotas: Aguilar Gordillo

Ricardo Aguilar Gordillo, dirigente estatal del partido Redes Sociales Progresistas Chiapas, enfatizó que es importante que haya manifestaciones de unidad para México y las instituciones.

Lo ocurrido este domingo, enfatizó, es un llamado de atención muy importante para la conciencia de la población, en el sentido de ser patriotas ante las situaciones externas que ocurren.

El dirigente partidista comentó que esto será de gran ayuda ante cualquier intento interno o externo de los grupos oligarcas. Es decir, con la gente en la calle, también se demuestra que el pueblo de México está hecho de su historia y de las emociones para defender lo que se ha construido.