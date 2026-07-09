Tila avanza del olvido a la prosperidad

Como parte de la estrategia Del Olvido a la Prosperidad, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por Tila, uno de los 12 municipios prioritarios, donde destacó que, tras recuperar la paz, la gobernabilidad y la armonía, ahora se impulsan proyectos que mejoren las condiciones de vida de la población. En ese sentido, reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con los gobiernos federal y municipal para concretar acciones que fortalezcan el bienestar y la transformación de la región.

“Gobernamos con humanismo; por eso orientamos esfuerzos y recursos para que ustedes vivan mejor. Mi mayor deseo es que el último día de mi mandato pueda pararme frente a ustedes y decir: misión cumplida, Chiapas. No te fallé y no te traicioné”, expresó el mandatario, quien, como parte de esta gira entregó una ambulancia, recorrió los módulos de servicios médicos, inauguró infraestructura educativa y distribuyó apoyos escolares a niñas, niños y jóvenes.

Más de 28.3 millones

Asimismo, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la calle Abasolo, obra en la que se invertirán más de 28.3 millones de pesos y que beneficiará a más de nueve mil habitantes. También puso en marcha la modernización del camino El Limar-El Campanario-Salto de Agua, con una inversión superior a 16 millones de pesos. A través del programa Café con Humanismo, entregó 150 mil plantas de café, insumos, herramientas y despulpadoras. Además, benefició al sector agropecuario con mil bombas aspersoras y cuatro mil 970 dosis y paquetes preventivos y curativos del gusano barrenador del ganado.

La señora Sofía Espinoza Abarca manifestó su satisfacción al constatar que las niñas y los niños concluirán un ciclo escolar más en un ambiente de paz, al tiempo de convocar a madres y padres de familia a fomentar una crianza basada en el amor y el respeto.

Explicó que la entrega de mochilas y útiles escolares a estudiantes de preescolar y primaria tiene como propósito contribuir a la economía familiar y garantizar que el alumnado cuente con las herramientas necesarias antes del inicio del próximo ciclo escolar.

El secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, señaló que la entrega de la ambulancia fortalecerá el traslado de pacientes y permitirá brindar atención oportuna a las familias. Asimismo, dio a conocer que se destinarán recursos al Hospital de Tila, se evaluarán las necesidades del Hospital Básico Comunitario de Petalcingo y se realizará un censo para instalar consultorios en las comunidades con mayor demanda.

Por su parte, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que en Tila se han distribuido cinco mil 577 mochilas a estudiantes de secundaria, además de bibliotecas escolares y apoyos de 40 mil pesos para 174 planteles de educación básica, destinados a atender necesidades prioritarias con transparencia y mediante la participación de los comités de madres y padres de familia.

Estrategia sanitaria

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, resaltó que Chiapas ha desempeñado un papel fundamental en la estrategia sanitaria contra el gusano barrenador, mediante la entrega de insumos preventivos y curativos, así como la capacitación permanente a las y los productores. Añadió que la entidad cuenta con infraestructura de vanguardia, como la Planta de Producción de Moscas Estériles, ubicada en Metapa de Domínguez, la cual contribuirá a contener la plaga y proteger el patrimonio pecuario.

A su vez, el director general del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles, explicó que el programa Café con Humanismo fortalece la producción cafetalera mediante la entrega de herramientas, despulpadoras, paquetes de insumos y plantas de café arábiga de variedades adecuadas para elevar la productividad y obtener cosechas de mayor calidad.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, refrendó el compromiso de continuar entregando espacios educativos dignos, como los construidos en la Escuela Secundaria Técnica 88 de la comunidad El Limar y en el Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 67, ubicado en la localidad de Petalcingo. Además, informó que este año se proyecta una inversión superior a 267 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de los Cobach y anunció la construcción de un nuevo plantel de bachillerato en la comunidad de Jolsibaquil.

Demanda histórica

En tanto, el titular de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, precisó que la rehabilitación del tramo El Limar-El Campanario-Salto de Agua beneficiará a las familias de los municipios de Tila y Salto de Agua, al ofrecer una vía más segura y funcional en respuesta a una demanda histórica.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura, Cicerón Argüello Kanter, informó que la rehabilitación integral de la calle Abasolo contempla la demolición del pavimento deteriorado, la renovación de las redes de agua potable y drenaje, la construcción de pozos de visita, muros de contención y obras de drenaje pluvial, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad de la población.

El presidente municipal de Tila, Neiser Hernández López, reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez y su visión para consolidar un municipio más próspero. Agradeció la inversión en obras y programas, al tiempo que hizo un llamado a mantener la unidad y el trabajo conjunto para seguir impulsando el desarrollo de la localidad. La población beneficiada del municipio expresó su agradecimiento al mandatario estatal por las acciones y apoyos otorgados, al coincidir en que el clima de paz y tranquilidad que hoy prevalece constituye la base para avanzar hacia la prosperidad.