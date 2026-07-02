Todo listo para el curso de verano 2026

Con un domo completamente remodelado, todo se encuentra listo para el arranque del Curso de Verano 2026 en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).

Así lo dio a conocer, en entrevista para Cuarto Poder, Reyna Ivone López Popomeyá, jefa del Departamento de Servicios Sociales, Deportivos y Culturales de este emblemático recinto que se ubica al Norte Oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Convocatoria abierta

La maestra en Administración Pública y Gobierno informó que la convocatoria es para derechohabientes y particulares que deseen que sus hijos disfruten durante dos semanas de una serie de actividades como: artes marciales, basquetbol, tocho bandera, box, tae kwon do, voleibol, zumba, juegos de mesa, artes plásticas, baile moderno, guitarra, dibujo, hawaiano y tahitiano.

“La remodelación comenzó a finales de marzo y ya estamos afinando los últimos detalles y se pretende que estas mejoras sean inauguradas justo antes del inicio de los cursos de verano”, contó la funcionaria, quien indicó que la meta es recibir a mil 500 personas, entre menores y adultos para este curso veraniego.

“El área de físicoconstructivismo no se había cambiado en 30 años”, indicó, al tiempo de invitar a la población a informarse en las redes sociales sobre estas opciones que se ofrecen durante el Curso de Verano, edición 37, pero también a lo largo del año.

Instalaciones remodeladas

“Las personas que lleguen al curso verán instalaciones muy bonitas, renovadas, nuevas en algunos casos, cómodas y seguras”, manifestó López Popomeyá, quien, además, detalló que se instalaron cámaras lo que mejora la seguridad para las niñas, niños y adultos que acudirán a las actividades que están próximas a comenzar.

“El curso se llevará cabo del 27 de julio al 7 de agosto, proyectado desde cinco años de edad hasta 99, es un curso muy familiar. Primero es para la derechohabiencia, pero a lo largo de los años se abrió para la población en general”.

“También los particulares pueden acceder a este curso de verano, tiene un costo de 750 pesos para ellos, dura dos semanas y pueden elegir hasta cuatro actividades. De las más pedidas es natación, danza folclórica, gimnasia”.